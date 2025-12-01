Калининградца обвиняют в мошенничестве на сумму более 7,7 млн

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя областного центра, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 7,7 млн рублей. Дело направлено в суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый от лица подконтрольной ему организации заключил договор поставки, сборки и монтажа дверей в индивидуальном жилом доме в поселке Сокольники Гвардейского района. После получения оплаты по договору в размере свыше 7,7 млн рублей мужчина похитил деньги и уехал из региона, однако в дальнейшем был задержан.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Калининграда для рассмотрения по существу.