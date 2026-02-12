В «Храброво» из-за тумана задерживаются 17 рейсов

В аэропорте «Храброво» задерживаются 17 рейсов (8 на вылет и 9 на прилет). О том, что задержка связана с неблагоприятными погодными условиями, утром 12 февраля предупредила пассажиров пресс-служба аэропорта.

«Внимание: изменения в расписании аэропорта Калининград (Храброво) из‑за тумана, — сообщила пресс-служба. — В связи с неблагоприятными погодными условиями в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств».

Почти все задержки на московском и петербургском направлениях, однако отклоняется от расписания и один рейс из Перми в Калининград.