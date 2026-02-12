Александр Шендерюк-Жидков замкнул двадцатку самых цитируемых сенаторов 2025 года

Александр Шендерюк-Жидков. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Александр Шендерюк-Жидков занял 20-е место в рейтинге самых цитируемых сенаторов 2025 года (ранее он занимал 36 строчку). Согласно медиарейтингу «Медиалогии», второй сенатор от региона, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, не попал и в первую полусотню.

Лидерами медиарейтинга членов Совета Федерации стали Валентина Матвиенко, Алексей Пушков и Григорий Карасин (последний поднялся на три ступени).

«Самое заметное перемещение в рейтинге у Владимира Якушева (+39) и Натальи Никоноровой (+30)», — отмечают создатели шкалы.

Что касается Шендерюка-Жидкова, то он активно комментировал проблемную для калининградцев тему субсидированных билетов. В частности, в конце ноября 2025 года он направил в Минтранс РФ письмо с просьбой рассмотреть изменения в механизме субсидирования авиаперевозок в пользу калининградцев.
