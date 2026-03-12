МВД: мошенники похищают деньги под видом оформления загранпаспорта

Все новости по теме: Криминал
МВД: мошенники похищают деньги под видом оформления загранпаспорта

В Интернете мошенники рекламируют услуги по ускоренному оформлению загранпаспорта без очередей. Об этом сообщает УБК МВД РФ.

Для «оформления услуги» злоумышленники просят отправить сканы паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести 100% предоплату. После оплаты связь с такими «посредниками» пропадает. Полученные документы аферисты используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов, через которые осуществляют мошеннические операции, в том числе и вывод украденных денежных средств.

Чтобы не попадаться на подобные схемы, необходимо оформлять загранпаспорт только через МФЦ, подразделения МВД или портал «Госуслуг», а также не отправлять сканы документов неизвестным лицам. Кроме того, следует быть внимательным, осуществляя переводы денежных средств на карты физических лиц.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter