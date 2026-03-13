УМВД: жительница Славского района повесила свою собаку, гонявшую кур

Полицейские привлекли к ответственности жительницу Славского района, убившую свою собаку. В отношении женщины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от жителя пос. Тимирязево о том, что он стал свидетелем жестокого обращения с животным. Стражи правопорядка выяснили, что 47-летняя местная жительница в порыве гнева накинула на шею своей собаки веревку и повесила ее около хозяйственной постройки во дворе. Со слов задержанной, она разозлилась из-за того, что ее 5-летний пес гонял кур.