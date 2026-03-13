УМВД: жительница Славского района повесила свою собаку, гонявшую кур

Все новости по теме: Криминал
УМВД: жительница Славского района повесила свою собаку, гонявшую кур

Полицейские привлекли к ответственности жительницу Славского района, убившую свою собаку. В отношении женщины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от жителя пос. Тимирязево о том, что он стал свидетелем жестокого обращения с животным. Стражи правопорядка выяснили, что 47-летняя местная жительница в порыве гнева накинула на шею своей собаки веревку и повесила ее около хозяйственной постройки во дворе. Со слов задержанной, она разозлилась из-за того, что ее 5-летний пес гонял кур.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter