17-летний водитель и три пассажира пострадали в ДТП в Полесске (видео)

Фото: ГАИ Калининградской области
В Полесске произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 20.03.2026 в 23 часа 30 минут в г. Полесске на ул. Заводской вблизи дома № 30 17-летний водитель (не имеющий водительского удостоверения), управляя автомобилем марки „Фольксваген“, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего совершил наезд на придорожное дерево слева по ходу движения», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и три пассажира (18, 17 и 15 лет) получили телесные повреждения и были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видео: ГАИ Калининградской области
