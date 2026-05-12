Количество преступлений против половой неприкосновенности детей выросло в регионе почти в 1,5 раза

В 2025 году в Калининградской области в отношении несовершеннолетних совершили 588 преступлений. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко.

Как отмечается в документе, по сравнению с 2024 годом количество преступлений против детей выросло на 3% — тогда было зарегистрировано 571 преступление. Также увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних — с 73 до 105. Потерпевшими по таким делам признаны 56 детей и подростков.

Кроме того, выросло количество преступлений, совершенных самими несовершеннолетними. В 2025 году подростки совершили 250 преступлений против 173 годом ранее. Число участников преступлений среди несовершеннолетних увеличилось со 107 до 128 человек.

Согласно докладу, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекли шестерых родителей. Годом ранее таких случаев было два.

Также в документе говорится, что в 2025 году в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей помещали 67 подростков. Всего было зафиксировано 78 таких случаев против 64 годом ранее.

