В Калининграде погиб рабочий, упав с четвертого этажа строящегося дома на Каблукова

Фото пресс-службы регионального СК
Все новости по теме: Безопасность

В Калининграде по факту гибели рабочего на строительном объекте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, вечером 21 марта с высоты 4-го этажа строящегося 9-этажного дома на улице Каблукова в Калининграде упал рабочий подрядной организации, проводивший уборку на строительных лесах без экипировки. От полученных травм 34-летний мужчина умер на месте происшествия.

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

