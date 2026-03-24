В Калининграде погиб рабочий, упав с четвертого этажа строящегося дома на Каблукова

В Калининграде по факту гибели рабочего на строительном объекте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, вечером 21 марта с высоты 4-го этажа строящегося 9-этажного дома на улице Каблукова в Калининграде упал рабочий подрядной организации, проводивший уборку на строительных лесах без экипировки. От полученных травм 34-летний мужчина умер на месте происшествия.

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.