В Черняховске приступили к работам по проекту «Пространство человека»

Фото: Виктор Вобликов

В Черняховске на ул. Партизанской начались работы по благоустройству в рамках проекта «Пространство человека». Об этом сообщил муниципальный глава Виктор Вобликов на своей странице «ВКонтакте».

«Мы начали первый этап реализации проекта „Пространство человека“. Это не просто ремонт — это создание качественной и безопасной среды для каждого из вас. Начинаем с „фундамента“: замены сетей водоснабжения, чтобы после укладки нового дорожного покрытия не возвращаться к вопросу раскопок. Также сделаем удобную пешеходную зону — новый тротуар, которого здесь очень ждали», — написал Вобликов.

Фото: презентация проекта

В 2024 году Черняховск и Славск вошли в число победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реновация историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека», согласно проекту, должна затронуть территорию площадью 5,2 га. На площади Ленина в рамках проекта планируют реорганизовать автомобильное движение, расширить пешеходные зоны, установить сухой фонтан с подсветкой. Также предполагается «выделение исторической опоры Инстербургского троллейбуса». На территории «зелёного квартала» будут размещены «зелёные комнаты отдыха», сцена, танцплощадка, выставочная галерея, сад пряных трав, арт-объекты в виде фасадов исторических зданий. Кроме того, власти хотят произвести археологические раскопки и создать археологический парк. Также предусмотрено приспособление к современному использованию Театральной площади, изменение профиля ул. Калининградской и озеленение ул. Садовой.

Ещё одна идея проекта — создание пяти тематических садов — «покет-парков» в местах недостаточного озеленения. Им дали названия «Кинолента», «Лютеркирха», «Тиволи», «Музей брусчатки» и «Застежка». Предполагается, что каждый «карманный парк» будет иметь тематику, связанную с особенностями города, и свою цветовую палитру.

Проект разделён на четыре этапа. На реализацию первой очереди потребуется более 542 млн рублей. По 90 млн должны выделить федеральный и региональный бюджеты, 30 млн — муниципальная казна. Также планируют привлечь более 332 млн внебюджетных средств. В эту стоимость включено строительство многоквартирного жилого дома, открытие точек общепита, проката, детских аттракционов и салона сувениров. Первый этап проекта планируют реализовать к концу 2026 года.

В 2023 году на проект «Пространство человека» власти Черняховска выделяли 10 млн рублей. В марте 2026 года объявили торги на реновацию историко-градостроительного ландшафта «Пространство человека» за 200 млн рублей.


