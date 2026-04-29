В Белгородской области из-за удара ВСУ по автобусу погибли три человека

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Белгородской области ВСУ ударили по пассажирскому автобусу. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Восемь раненых доставили в Шебекинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии: у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, а у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног. Реанимационные бригады СМП доставят их в Областную клиническую больницу.

«Ещё четверых мужчин с различными осколочными ранениями рук и ног и женщину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Восьмому пострадавшему с осколочным ранением ноги проводят операцию в Шебекинской ЦРБ», — добавил Гладков.

