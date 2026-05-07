В Латвии заявили о падении БПЛА на нефтебазу

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии. Об этом сообщили латвийские СМИ со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу, передает ТАСС.

По данным пожарно-спасательной службы, инцидент произошел около 03:30 по местному времени. В результате падения беспилотника повреждены четыре резервуара, в которых на тот момент не было нефтепродуктов. На месте происшествия работают оперативные службы, латвийская полиция возбудила уголовное дело.

Как указал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России», но пока это предположения, которые нужно подтвердить.

В конце марта сообщалось о разбившихся украинских БПЛА в Литве, Латвии и Эстонии. Позже в совместном заявлении министры иностранных дел стран Балтии отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на РФ.


