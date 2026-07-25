В связи с празднованием в Балтийске Дня ВМФ назначили дополнительные поезда

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В связи с празднованием в Балтийске Дня ВМФ назначили дополнительные поезда

26 июля в связи с празднованием в Балтийске Дня ВМФ и Дня города в сообщении Калининград — Балтийск в вечернее время будут курсировать два дополнительных пригородных поезда. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Рельсовый автобус отправится с Южного вокзала в 21:10 и прибудет в Балтийск в 22:17, из Балтийска — в 22:30.

Остальные пригородные поезда будут курсировать согласно действующему расписанию:

— отправление с Южного вокзала в 08:10, 09:48, 11:30, 13:05;

— отправление из Балтийска в 09:49, 13:08, 14:30, 16:20, 19:05.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В Калининграде и Балтийске в воскресенье, 26 июля, пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота. Как и годом ранее, решено не проводить парад, ограничившись проходом яхт, показательными прыжками парашютистов и концертными выступлениями.

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