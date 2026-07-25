Список «Новых людей» на выборах в Заксобрание возглавила Юлия Фигулярная

Список «Новых людей» на выборах в Заксобрание возглавила Юлия Фигулярная
Фото: сайт избирательной комиссии Калининградской области
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Список «Новых людей» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области в 2026 году возглавила секретарь регионального отделения партии Юлия Фигулярная. Областная избирательная комиссия заверила список кандидатов 24 июля.

Юлия Фигулярная, согласно указанным в решении облизбиркома данным, родилась в Калининграде в 2002 году и проживает в посёлке Комсомольск Гвардейского округа. На сайте партии говорится, что кандидат несколько созывов состояла в Молодёжном правительстве Калининградской области.

Следом за Юлией Фигулярной идут член партии Мария Коржиневская и Евгений Сибаков (согласно данным открытых источников, он является учредителем ООО «ЧОП „Балтийские медведи“»). В общей сложности в выборах примут участие 73 кандидата по единому списку.

В список кандидатов по одномандатным округам также вошли члены партии Александр Фигулярный 1977 года рождения и Анна Фигулярная 1979 года рождения. Три кандидата были исключены из списка по причине личных заявлений, а также непредоставления документов.

Напомним, ранее сообщалось, что список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, список ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий, список «Яблока» — политолог и руководитель аналитического центра партии Иван Большаков, список «Справедливой России» — председатель регионального отделения партии Юрий Шитиков, список КПРФ — первый секретарь областного комитета партии Максим Буланов.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.

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