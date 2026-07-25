Минтранс РФ предлагает выбрать, как будет выглядеть знак парковки для многодетных семей

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточняется, он позволит выделять специальные места «там, где они особенно нужны»: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

«Сейчас мы предлагаем выбрать, как будет выглядеть этот знак. В голосовании — семь вариантов. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — отметили в Минтрансе.

Голосование продлится до 14 августа. Номер понравившегося варианта предлагается оставлять в комментариях к публикации в мессенджере «Макс».

«Комментарии в „Макс“ доступны с компьютера, смартфонов на платформе Android, а также в web-версии приложения для iPhone», — уточнили в министерстве.