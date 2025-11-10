В Балтийском море проходят учения НАТО по борьбе с подлодками

В Балтийском море проходят учения НАТО по борьбе с подлодками

В Балтийском море 8 ноября начались совместные военно-морские учения НАТО по борьбе с подводными лодками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Вооруженные силы Швеции.

В маневрах, проходящих в территориальных водах Швеции, принимают участие корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, а также ВМС Швеции и Германии. Как заявили в Вооруженных силах королевства, неровное морское дно создает множество мест, где могут укрыться подводные лодки. При этом утверждается, что шведские ВМС разработали способы борьбы с подводными аппаратами, адаптированные к условиям Балтийского моря, сообщает РИА «Новости».

Ранее Вооруженные силы Швеции заявляли, что учения будут проходить с 10 по 14 ноября. Причина раннего проведения учений не уточняется.

