ФСБ: пресечена операция Киева и Лондона по угону истребителя МиГ-31 ВКС России

ФСБ: пресечена операция Киева и Лондона по угону истребителя МиГ-31 ВКС России

Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал». Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских лётчиков, обещая им выплатить 3 миллиона долларов США. В последующем спецслужба планировала направить самолёт с ракетой „Кинжал“ в район дислокации крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в г. Констанца, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны. Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны», — сообщили в ведомстве.

