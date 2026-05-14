Беспрозванных: объем морских перевозок в Калининградскую область вырос в четыре раза

Объем морских перевозок в Калининградскую область с 2021 по 2026 год вырос в четыре раза. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сообщил во время ежегодного отчета 14 мая.

По словам главы региона, ограничения со стороны соседних государств стали для области не только логистической проблемой, но и стимулом для развития морского сообщения. «Это говорит о том, что нам нужно перестраивать наши логистические цепочки и акценты, и стратегии именно в транспорте на морские сообщения», — заявил Беспрозванных.

Губернатор отметил, что благодаря решению президента в регионе действует постоянная программа субсидирования морских грузоперевозок. При этом сейчас областные власти совместно с Минтрансом РФ обсуждают изменение методики предоставления субсидий, чтобы механизм был более удобным для бизнеса. Кроме того, по словам Беспрозванных, власти прорабатывают с федеральным центром ускорение модернизации паромных комплексов и портовой инфраструктуры.

«Мы видим потенциал роста морских перевозок. Это значит, что те порты, которые у нас и в Ленинградской области есть, мы должны тоже модернизировать», — сказал губернатор.

Он также сообщил, что власти формируют меры по завершению строительства морского терминала для приема грузопассажирских судов в Пионерском. Кроме того, Калининградская область вышла на стратегическое партнерство с транспортной группой FESCO.

Беспрозванных добавил, что в марте во время встречи с президентом Владимиром Путиным получил поддержку в вопросе приобретения в 2026 году дополнительного железнодорожного парома и судна для накатной техники для работы на калининградском направлении. «Это плюс к тем двум, которые ранее уже закладываются в производство», — отметил губернатор.

По его словам, дальнейшее увеличение объемов морских перевозок необходимо синхронизировать с развитием портовой инфраструктуры.

В марте 2026 года Владимир Путин поддержал предложение областных властей о трехлетнем субсидировании морских перевозок на калининградском направлении. Тогда губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что «так, как сейчас, морское сообщение никогда не развивалось». Программа субсидирования морских перевозок в Калининградскую область не работала в январе и феврале 2026 года. По словам замминистра развития инфраструктуры области Татьяны Филимоновой, эти месяцы традиционно выпадают из осуществляемых субсидируемых перевозок.

Напомним, ранее в Федеральном агентстве морского и речного транспорта сообщили, что по итогам отбора Росморречфлот определил 107 организаций для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На указанные цели в 2026 году выделено 5 млрд рублей. По итогам 2025 года субсидии на морские перевозки в Калининградскую область составили 4 млрд рублей. Государственную поддержку получила 41 организация, обеспечив перевозку почти 1 млн тонн грузов.

Год назад губернатор Алексей Беспрозванных заявлял, что «в 2025 году мы должны отработать полностью, чтобы процесс предоставлений [субсидии] был непрерывный», чтобы пауз не возникало. Он добавил, что «иначе и бизнесу сложно планировать», и это видно по ценам на продукты, которые завозятся морским транспортом, — они начинают расти. «Это нужно исключить в этом году точно», — сказал губернатор 21 января 2025 года.

В октябре 2025 года Калининградские предприниматели предложили пересмотреть механизм субсидирования морских перевозок в Калининградскую область. Представители бизнеса считают, что средства должны выделяться не перевозчикам, а грузоотправителям или грузополучателям.