Совет ЕС одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву в 90 млрд евро

Европейский совет официально одобрил 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита в размере €90 млрд после снятия Венгрией ранее наложенного вето. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление председателя совета Антониу Кошты.

«Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям», — написал Кошта в соцсети X.

Как уточняет информагентство, изначально предполагалось, что 20-й пакет санкций против РФ войдет полный запрет на морские перевозки российской нефти, ограничения против 43 танкеров так называемого теневого флота, ограничения криптовалютных транзакций с Россией. Однако 22 апреля стало известно, что Еврокомиссия исключила из пакета запрет на транспортировку нефти.