Ночной @Калининград: наказание за шутки, полицейский интерес и теоретическая помощь

Вот и наступило 1 апреля, а никому не смешно. Тем более что за шутки на актуальные темы теперь могут и посадить. А за прогулки — оштрафовать. В Калининграде прошёл второй день всеобщей изоляции. На улицах заметно выросло число патрулей в масках — казачьих, росгвардейских — выбирайте любой по своему вкусу, а радио «Армагеддон» стало заметно чаще (но всё так же неразборчиво) вещать о страшных последствиях нарушения самоизоляции. Почему-то в этом спиче лучше всего слышно слово «ответственность», а больше ничего толком и не разобрать. Но мы всё поняли интуитивно. Роспотребнадзор предлагает продлить «нерабочую неделю», так что у всех будет возможность выучить это сообщение наизусть. Региональные власти вслед за Москвой пытаются придумать, как бы помочь бизнесу и гражданам, депутаты облдумы относятся к этим идеям со сдержанным оптимизмом (но не все). Кроме того, 1 апреля вступило в силу множество новых законов и прочих постановлений, о чём мы и рассказываем, потому что коронавирус пройдёт, а активность Госдумы — никогда. Обо всём, что вы могли пропустить или сознательно не стали читать в среду — в почти ночном обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России за сутки зарегистрировано 440 новых случаев в 35 регионах страны (снова без Калининграда). Всего в стране насчитывается 2777 заболевших в 75 регионах. 7 человек за сутки умерло. В мире число заболевших превысило 900 тысяч и продолжает расти. До конца недели вероятно их станет больше миллиона. Всего за сутки в Калининградской области на коронавирус проверили 73 человек. Возможно этим объясняется отсутствие новых случаев в регионе — меньше тестов, меньше коронавируса. Власти предпочитают считать, что все с подозрением на коронавирус в инфекционной больнице — уже заражённые, и относятся к ним соответственно. Всего таких сейчас насчитывается 75 человек. В Гвардейске один сотрудник ГИБДД отправил в карантин весь отдел — у него подозревают коронавирус. В России введены крупные штрафы за нарушение карантина и распространение фейковых новостей о коронавирусе. Роспотребнадзор требует от граждан держаться как минимум в метре друг от друга. Так что трижды подумайте, если вам захочется подойти к кому-нибудь вплотную и пошутить о заболевании.





В Калининградской области продолжается всеобщая изоляция, а в России — «нерабочая неделя». Роспотребнадзор уже подумывает о продлении режима ещё на неделю, бизнесу это вряд ли понравится. А пока что калининградцев то угрозами то мольбами уговаривают сидеть дома. Росгвардия и ГИБДД утром в среду устроились на въездах в город и принялись останавливать машины, настойчиво интересуясь у каждого водителя, куда это он собрался. Правильные ответы — к бабушке, на работу, домой (но тут могут попросить показать прописку). Всем, кто отвечал неправильно, советовали развернуться и уезжать. Причины для поездок в Калининград у людей были самые разные: кто-то ехал за цементом, кто-то — покормить собаку, а кто-то планировал именно сегодня купить автомобиль. Что дальше полиция будет делать с этими сведениями, непонятно. Бинго можно собрать, например. Скопления людей в Калининградской области отслеживают с помощью камер «Безопасного города», а федеральные власти намерены следить за людьми на обязательном карантине через мобильных операторов, то есть отслеживать передвижения по телефону. Несмотря на все эти меры, власти пока не планируют отменять парад и прочие мероприятия 9 Мая.





Освобождать калининградцев от платы за капремонт по примеру Москвы региональные власти пока не собираются. Но уже готовят другие меры поддержки как бизнеса, так и граждан. В частности, удалось найти где-то 100 млн рублей, которые планируется направить на повышение пособий по безработице до 17-18 тысяч рублей. Также областное правительство хочет выдавать пострадавшим от кризиса продуктовые карточки, которыми можно будет оплачивать товары местных производителей. Ранее уже говорилось об идеях налоговых каникул для бизнеса и кредитов для выплаты зарплаты. Депутаты Калининградской областной Думы к антикризисным мерам регионального правительства относятся по-разному. Кто-то со сдержанным оптимизмом, кто-то считает, что этого явно недостаточно, а кто-то уверен, что всё хорошее только впереди. Заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Вадим Хлебников пообщался с региональными парламентариями.





Кстати, любопытный момент с пособиями по безработице. Хорошо, что их повышают, но печалит то, что подать заявление на получение такого пособия сейчас нельзя, и в областном центре занятости не могут сказать, когда будет можно. Всё дело в том, что лично прийти в центр невозможно из-за «всеобщей изоляции», а дистанционная система попросту не работает. Но теоретически инициатива, конечно, хорошая. Кроме повышения пособий по безработице россиян в целом и калининградцев в частности в апреле ждёт ещё много других изменений — и антикризисных, и не очень. О самых важных рассказывает заместитель главного редактора «Нового Калининграда» Татьяна Зиберова.