Дятлова рассказала, как власти мониторят состояние города во время оттепели

Для планирования работы коммунальных служб в период оттепели власти Калининграда используют несколько источников информации. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

Первый такой источник — камеры «Безопасного города», к которым имеют доступ должностные лица администрации, предприятий «Чистота» и «Гидротехник». «Чтобы оперативно выстраивать нашу работу, не нужно ездить по улицам города (хотя у нас работают и обходчики). Это очень хорошо помогает выявлять проблемные точки и оптимально определять движение мобильных бригад, чтобы наиболее эффективно использовать и технику, и людей, которые есть в нашем распоряжении», — отметила сити-менеджер.

Ещё один источник информации — датчики уровня воды, которыми оборудованы городские водные объекты. Информация с них поступает в автоматическом режиме.

Также власти пользуются данными с внешних камер автобусов «Калининград-ГорТранса». «Если у водителей возникают затруднения с движением по тем или иным участкам улично-дорожной сети, то информация оперативно поступает. Информация, полученная от водителей транспортных средств, естественно, обрабатывается в приоритетном порядке, потому что наша задача — сделать так, чтобы город не был парализован, а это прежде всего движение общественного транспорта», — подчеркнула Дятлова.