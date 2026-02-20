Проект реконструкции детской поликлиники на ул. Огарёва прошел экспертизу

Проект реконструкции здания ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника» на ул. Огарева, д. 16-18, Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Проект также включает в себя строительство тепловой сети в границах земельного участка с подключением к сетям центрального отопления, устройство ТП и строительство сети ливневой канализации с устройством дренажа и подключением к сетям инженерно-технического обеспечения.

Процедура завершилась 20 февраля. Документацию для экспертизы подготовила компания «Асгард» из Кургана. В качестве экспертной организации выступило ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», зарегистрированное в Москве. Застройщиком указана детская поликлиника.

Ранее губернатор Калининградской области сообщил, что на проектно-сметную документацию для ремонта поликлиники на Огарева в бюджете заложено около 50 млн рублей.

Напомним, в начале июля в ходе рабочего выезда губернатор области Алексей Беспрозванных высказал мнение, что вместо ремонта аварийной части поликлиники на ул. Огарёва в Калининграде необходимо построить новое современное здание.

После ввода в эксплуатацию поликлиники на ул. Расковой дети с Огарёва временно «переедут» туда, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

О том, что ремонт поликлиники на Огарёва начнут после открытия корпуса на Расковой, Алексей Беспрозванных рассказал в конце 2024 года. «Меня, конечно, удивили условия, в которых там обслуживаются пациенты и работают врачи. Там сейчас объединена и детская, и взрослая, поэтому, конечно, такого не должно быть. Мы обязательно проведём там ремонт, я уже такие поручения дал. После переезда в основной корпус мы проведём ремонт и потом распределим потоки», — сказал губернатор во время прямой линии 12 декабря. Ранее планировалось оставить на Огарёва «полноценную детскую поликлинику».