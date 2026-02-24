Эксперт: пик активности клещей в Калининграде наступит раньше обычного

Снежная зима в России помогла многим насекомым, в том числе клещам, успешно выжить под землей. Это значит, что атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее обычного. Об этом сообщила врио директора высшей школы живых систем БФУ им. Канта Евгения Калинина, передает РИА «Новости».

По словам ученого, большая «подушка» из снега защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов. В Калининградской области они были аномальными для региона до −26°С в январе. Там, где зимуют клещи, температура была гораздо выше. «Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя. И под снежным покровом, даже в сильные морозы, температура в подстилке вообще не опускается ниже нуля», — сказала Калинина.

Она отметила, что снег работает как термоизолирующее одеяло, защищая клещей от вымерзания в любой местности, не только в Калининградской области. Это их общая особенность зимовки в лесной подстилке. Если весна будет ранней, то и пик активности клещей начнется раньше. Кроме того, их будет больше.

«Ожидается сохранение части популяции клещей, которые перезимовали уже на всех стадиях развития. Клещи просыпаются при температуре от +1°С до +5°С. А активными они становятся при +10°С. Если снег сойдет, будет ранний прогрев, возможно, ранняя активизация клещей уже в апреле-месяце. Обычно у нас пик активности наблюдается в конце мая-июне. Здесь он может сместиться на начало-середину мая», — добавила Калинина.

Эксперт подчеркнула, что в Калининградской области и других регионах обрабатываются парки, скверы и другие места отдыха от клещей. Возможно, что в этом году обработка начнется чуть раньше. Однако калининградцам необходимо быть внимательнее, как только сойдет снег и начнет появляться зеленый покров, а также использовать репелленты для себя и своих животных.

«Риск укусов и передачи клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может быть достаточно высоким уже в первой половину весны», — заключила Калинина.