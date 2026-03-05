В России планируют сократить список недоступных для женщин профессий

Правительство России планирует сократить перечень профессий, запрещенных для женщин. Изменения предполагается реализовать к декабрю 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную дорожную карту по внедрению национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

Согласно документу, корректировки затронут прежде всего сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки предполагается внести в приказ Минтруда РФ, который регулирует список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где ограничено применение женского труда.

Ведомствам поручено подготовить предложения по сокращению перечня к марту 2027 года. Также планируется провести аудит условий труда на соответствующих рабочих местах с оценкой возможных рисков для сотрудников.

Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство должны провести эпидемиологические научные исследования, включая изучение влияния вредных производственных факторов с учётом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма.