Трусенева: девятиклассники чаще выбирают легкие предметы для сдачи ОГЭ

Девятиклассники зачастую выбирают для сдачи ОГЭ те предметы, которые, по их мнению, можно легко сдать. Это связано с тем, что при поступлении в колледжи выпускникам необходим средний балл аттестата, а не результаты экзаменов. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе.

«Нам, конечно, есть над чем работать с выбором наших ребят, он порой носит характер больше „что полегче, что даётся легче, как можно проще выполнить“. Потому что тем ребятам, которые уходят после девятого класса, в большинстве случаев при поступлении нужен только средний балл аттестата, поэтому такой направленности чёткой они не выдерживают, — пояснила она. — Но здесь тоже изменения налицо. Поэтому я думаю, что в течение нескольких лет и выбор станет более осознанным за уровень и основной школы. Чем раньше мы понимаем, где мы можем себя реализовать, тем результат более прогнозируемый и успешный».

Трусенева также напомнила, что в этом году увеличилось количество выпускников 11-х классов, которые выбирают предметы естественно-научного цикла на ЕГЭ. Кроме того, выросло число желающих сдавать историю.

«На мой взгляд, ребята слышат и видят, что технологии не стоят на месте. Сейчас мы переживаем очередную технологическую революцию, много говорим об искусственном интеллекте, видим в нём силу, поддержку и решение простых задач человечества. Но невозможно не понимать, что для того, чтобы решать более сложные задачи нужен совсем другой уровень мышления, логики, понимания инженерных процессов и выстраивания всех процессов. Мне кажется, что сегодняшнее поколение молодых людей уже по-другому видит и представляет себе в том числе и картину будущего, которое будет и технологичным, и наполненным смыслом и содержанием», — объяснила министр рост количества выбравших предметы естественно-научного цикла на ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что в России самыми популярными для сдачи на ЕГЭ в 2026 году оказались обществознание, информатика и биология.

ЕГЭ начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике базового и профильного уровней, 11 июня — по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. На 18 и 19 июня запланировали сдачу информатики и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.