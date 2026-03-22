Почта РФ вновь перенесла аукцион по продаже своих помещений в историческом здании

Фото: сайт ГИС Торги.гов
Фото: сайт ГИС Торги.гов
Срок окончания приёма заявок от желающих выкупить помещения Почты РФ около Южного вокзала в Калининграде перенесен, также сместилась дата проведения аукциона. Соответствующая информация опубликована на сайте ГИС Торги. Сроки переносятся уже во второй раз, начальная цена объекта остаётся прежней.

Новый срок окончания приема заявок перенесен на 6 апреля, дата аукциона — на 10 апреля, отмечается в сообщении. Эти сроки уже переносились с февраля на март, на этот раз с марта на апрель.

Почта РФ в декабре выставила на торги 3000 кв. м нежилых помещений на четырех этажах здания по ул. Железнодорожной, 25-31. Строение является объектом культуры регионального значения «Здание почтамта», было построено в 1930-х годах. Имущество продается в собственность. Особенности торгов — «реализация недвижимого имущества АО „Почта России“, не соответствующего целям его деятельности». Начальная цена — 160,5 млн руб.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter