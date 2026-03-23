Экспертиза одобрила проект жилого дома вблизи Пражского бульвара в Гурьевске

Проект строительства многоквартирного жилого дома вблизи Пражского бульвара в Гурьевске прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 23 марта. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Новострой», зарегистрированное в Малом Васильково. В качестве экспертной организации выступило ООО «Стройтехнология» из Москвы.

Строительством займется ООО «СЗ „КСТ-проект“», зарегистрированное в Гурьевске. Учредителем и директором значится Владимир Авдеев. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых домов.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:060004:6095, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 3400. кв. м, а стоимость по кадастру — 3 млн руб.