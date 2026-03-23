Экспертиза одобрила проект жилого дома вблизи Пражского бульвара в Гурьевске

Скриншот НСПД
Все новости по теме: Строительство

Проект строительства многоквартирного жилого дома вблизи Пражского бульвара в Гурьевске прошел экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 23 марта. Документацию для экспертизы подготовило ООО «Новострой», зарегистрированное в Малом Васильково. В качестве экспертной организации выступило ООО «Стройтехнология» из Москвы.

Строительством займется ООО «СЗ „КСТ-проект“», зарегистрированное в Гурьевске. Учредителем и директором значится Владимир Авдеев. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых домов.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:03:060004:6095, предназначенном под среднеэтажную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 3400. кв. м, а стоимость по кадастру — 3 млн руб.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

