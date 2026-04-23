Более 500 сервисов: Минцифры дополнило «белый список» новыми онлайн-ресурсами

Более 500 сервисов: Минцифры дополнило «белый список» новыми онлайн-ресурсами

Минцифры РФ дополнило перечень онлайн-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета. Теперь он насчитывает более 500 сервисов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В «белый список» добавлены:

  • добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская некоммерческая организация Дoбpo.pф;
  • Общероссийский народный фронт;
  • Российское общество «Знание»;
  • клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
  • интернет-энциклопедия «Рувики»;
  • Роскачество;
  • АО «ГЛОНАСС»;
  • Газпромбанк;
  • гипермаркеты «Лента» и «Окей»;
  • служба доставки «Достависта»;
  • сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца»;
  • каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
  • онлайн-кинотеатр Premier;
  • операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;
  • телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал Соловьев Live;
  • онлайн-СМИ Sport24;
  • компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»;
  • ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;
  • платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
  • Федеральное казначейство;
  • Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
  • Континентальная хоккейная лига.

Как подчеркнули в Минцифры, важное условие попадания в «белый список» — расположение всех вычислительных мощностей на территории Российской Федерации.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter