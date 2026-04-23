Музей янтаря перестал пополнять археологическую коллекцию из-за дефицита помещений

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградский Музей янтаря перестал пополнять свою археологическую коллекцию из-за дефицита помещений. Об этом «Новому Калининграду» рассказал директор музея Константин Петунин.

«Музей янтаря у нас является брендовым музеем Калининградской области, самым посещаемым из региональных, а с площадями выставочными и административными наблюдается огромная проблема, — сообщил Петунин. — Мы даже прекратили принимать фонды в плане археологии, потому что не хватает просто места для размещения этих самых фондов. Археологические находки перестали принимать».

Директор отметил, что в случае передачи здания башни Врангель региональному отделению РВИО вопрос с фондами и экспозиционными площадями будет решен.

«Эту башню собираются восстановить как культурный центр, где помимо офиса Военно-исторического общества, офиса Союза писателей, книжного магазина, лекториев найдутся площади в том числе и для Музея янтаря», — уточнил Петунин.

Отметим, что в 2016 году, вскоре после передачи башни Музею янтаря, в мастерской Артура Сарница подготовили концепцию нового музея и развития территории вокруг. В самой башне планировали разместить палеонтологический музей, на крыше — террасу с кафе, а внутренний дворик предлагалось накрыть стеклянным куполом. Однако за 10 лет концепция претерпела серьезные изменения.
Самое читаемое:

