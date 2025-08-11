В Калининграде пройдёт бесплатный показ фильма «Экипаж»

Изображение: «Фестивальная дирекция»
Изображение: «Фестивальная дирекция»
В Калининграде в Доме молодёжи 14 августа пройдёт 24-я встреча регионального Клуба кинолюбителей, посвящённая режиссёру Александру Митте. На ней бесплатно покажут фильм «Экипаж» 1979 года (12+). Об этом сообщила «Фестивальная дирекция».

«Кинолента „Экипаж“ стала феноменально успешной благодаря тому, что состоит из двух абсолютно разных по жанру серий (первая — бытовая мелодрама, вторая — фильм-катастрофа), но гармонично дополняющих друг друга. А актёры, сыгравшие в ленте, стали мегапопулярными», — пишет дирекция. В первый же год фильм посмотрели более 70 млн зрителей. Он стал первой в СССР продюсерской картиной — её финансировали не только из госбюджета, но и за счет средств «Аэрофлота».

Встреча пройдёт в формате «введение — просмотр — обсуждение». Особое внимание уделят составляющим сюжета фильмов: как обстановке внутри, так и внешним обстоятельствам, а также переживаниям героев.

Кинопоказ начнётся в 19:00. Необходима регистрация по ссылке.

