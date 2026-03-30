Арт-пространство «Сигнал» анонсировало воркшоп «Гармония в саду»

В Калининграде в арт-пространстве «Сигнал» 5 апреля в рамках фестиваля «Ботаника» проведут воркшоп «Гармония в саду» (16+). Анонс размещен в группе пространства «ВКонтакте».

Встречу проведет ландшафтный архитектор Оксана Хлызова.

«Расскажу о композиции сада простыми словами. То, чему учат на дизайн-факультетах, но без заумных терминов. Разберу несколько рабочих приёмов, которые превращают хаос в гармонию. Вы сможете применить их хоть завтра. Сделаем главное — практику. Вы приносите план своего участка (даже набросок от руки). Я даю обратную связь. Вместе набрасываем вариант планировки, опираясь на правила композиции и мой практический опыт», — рассказывает архитектор.

Как отмечают в анонсе, по итогам встречи у участников должна появиться базовая схема будущего сада.

Вход — 300 рублей, необходима регистрация. Количество участников ограничено.