В зоопарке показали, как детёныш орангутана «проходит тренинг» вместе с мамой (видео)

Изображение: скриншот видео Калининградского зоопарка
Детёныш орангутана, появившийся на свет в Калининградском зоопарке в феврале 2026 года, уже проходит медицинский тренинг вместе с мамой — самкой Ноной. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, прикрепив видео под названием «Всей семьёй в спортивный зал».

«Зоотехник Галина занимается с Ноной медицинским тренингом. Если ты маленький орангутан, висящий на мамином пузе, тренингом занимаешься и ты. Нона любит тренинги и всегда охотно занимается: сейчас по команде она поворачивается то одним боком, то другим — это имитация инъекции в плечо. Затем садится спиной и Галина имитирует прослушивание Ноны стетоскопом — полезный навык в случае ветосмотра», — говорится в сообщении. В награду за прилежность Нона получает компот, печенье или сухофрукты.

Детёныш самки по кличке Нона и самца Антона родился 17 февраля. Нона стала мамой в третий раз, для Антона это первое потомство.

Видео: Калининградский зоопарк

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Все новости за день
Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

