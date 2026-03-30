В зоопарке показали, как детёныш орангутана «проходит тренинг» вместе с мамой (видео)

Детёныш орангутана, появившийся на свет в Калининградском зоопарке в феврале 2026 года, уже проходит медицинский тренинг вместе с мамой — самкой Ноной. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения, прикрепив видео под названием «Всей семьёй в спортивный зал».

«Зоотехник Галина занимается с Ноной медицинским тренингом. Если ты маленький орангутан, висящий на мамином пузе, тренингом занимаешься и ты. Нона любит тренинги и всегда охотно занимается: сейчас по команде она поворачивается то одним боком, то другим — это имитация инъекции в плечо. Затем садится спиной и Галина имитирует прослушивание Ноны стетоскопом — полезный навык в случае ветосмотра», — говорится в сообщении. В награду за прилежность Нона получает компот, печенье или сухофрукты.

Детёныш самки по кличке Нона и самца Антона родился 17 февраля. Нона стала мамой в третий раз, для Антона это первое потомство.

Видео: Калининградский зоопарк