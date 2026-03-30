У корпуса БФУ высадили аллею сирени (фото)

Фото: БФУ им. Канта
Перед корпусом БФУ им. И. Канта на ул. Университетской появилась аллея сирени. 12 саженцев сорта «Маршал Василевский» были посажены в честь 80-летия Калининградской области, сообщили в пресс-службе университета.

«Кусты посадили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, проректор по социально-гуманитарной политике и региональному взаимодействию БФУ Яна Ворожеина, председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин и представители ВОО „Молодая Гвардия“», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Ботаническом саду БФУ, сирень «Маршал Василевский» (лат. Syringa vulgaris ’Marshal Vasilevsky’) — это высокодекоративный сорт сирени обыкновенной, созданный знаменитым советским селекционером Леонидом Колесниковым в 1963 году. Сорт назван в честь героя Штурма Кёнигсберга, Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter