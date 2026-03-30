У корпуса БФУ высадили аллею сирени (фото)

Перед корпусом БФУ им. И. Канта на ул. Университетской появилась аллея сирени. 12 саженцев сорта «Маршал Василевский» были посажены в честь 80-летия Калининградской области, сообщили в пресс-службе университета.

«Кусты посадили губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, проректор по социально-гуманитарной политике и региональному взаимодействию БФУ Яна Ворожеина, председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин и представители ВОО „Молодая Гвардия“», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Ботаническом саду БФУ, сирень «Маршал Василевский» (лат. Syringa vulgaris ’Marshal Vasilevsky’) — это высокодекоративный сорт сирени обыкновенной, созданный знаменитым советским селекционером Леонидом Колесниковым в 1963 году. Сорт назван в честь героя Штурма Кёнигсберга, Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.

Фото: БФУ им. Канта