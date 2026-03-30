Зоопарк анонсировал пасхальную квест-игру «Все яйца в одну корзину!»

Калининградский зоопарк анонсировал проведение пасхальной квест-игры «Все яйца в одну корзину!» (0+). Развлекательная программа пройдет 4-5 и 11-12 апреля с 9:00 до 19:00 и будет доступна как детям, так и взрослым, сообщили в пресс-службе учреждения.

Участникам предложат отправиться на «охоту» за яйцами — на территории зоопарка спрячут 20 разноцветных объектов в вольерах животных. Найденные яйца необходимо отметить на специальной карте в игровом буклете. Посетители, которым удастся собрать полный комплект, смогут получить приз в сувенирной лавке Тропического дома.

Буклет для участия можно приобрести за 30 рублей в кассе центрального входа, в сувенирной лавке Тропического дома, а также в кассе со стороны улицы Чайковского.

Зоопарк будет работать с 9:00 до 19:00, кассы — до 18:00. Стоимость входных билетов составляет 600 рублей для взрослых и 300 рублей — для детей и льготных категорий посетителей.

