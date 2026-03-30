Власти сообщили, когда планируют построить наплавной мост через реку Немонин

Власти Калининградской области планируют завершить работы по изготовлению и монтажу наплавного моста через реку Немонин на автомобильной дороге Полесск-Головкино-Матросово к августу 2026 года. Об этом рассказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

«В позапрошлом году во время половодья сорвало наплавной мост на дороге Полесск — Головкино — Матросово. Мы заказали по поручению губернатора, отработали с подрядными организациями наплавной мост и в этом году, думаю, где-то к августу построим новый с другими совершенно характеристиками и параметрами. Это значительно облегчит транспортную доступность», — отметил Рольбинов.

Закупку анонсировали в сентябре 2025 года, подрядчика для строительства моста искали в октябре и ноябре. Найти исполнителя удалось со второй попытки (в первый раз не было подано ни одной заявки). Контракт заключили 1 декабря с ООО «Речной порт Нефтеюганск» по максимальной стоимости 199 501 317 рублей. Исполнить его необходимо до 2 ноября 2026 года.

В январе 2024 года в Полесском округе из-за обрыва тросов понтонного моста от остальной территории региона оказались отрезаны посёлки Матросово и Малая Матросовка. Мост через Немонин в посёлке Головкино развели из-за сильного ледохода. Тогда же власти сообщили о решении построить на месте аварии разводной мост. Понтонный мост удалось зафиксировать и восстановить автомобильное сообщение в конце января.

Саму дорогу Полесск — Головкино — Матросово протяжённостью 16 км также планируют отремонтировать. По словам Александра Рольбинова, это серьёзный объект с высокой социальной значимостью.