В Калининграде открылась выставка «Гармония», вдохновленная лошадьми (фото)

Все новости по теме: Культура

В Калининградском историко-художественном музее 29 августа открылась выставка «Гармония» (6+), вдохновлённая лошадьми. В экспозиции представлены более 20 работ калининградской художницы Татьяны Машихиной. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Произведения Машихиной — это сочетание живописи и природного материала. Художница использует натуральные текстуры дерева в своем творчестве, создавая особую атмосферу и глубину композиции. Её работы выполнены на досках из лиственницы.

«В искусстве разных эпох лошади символизировали безукоризненное сочетание силы и грации. На коне человек въехал в цивилизацию, во всех религиях, священных книгах, народных преданиях, национальных эпосах — конь занимает важнейшее место. Вдохновляясь красотой этих величественных существ, мне захотелось посвятить им эту выставку», — рассказала автор выставки.

Изображения: Историко-художественный музей

Выставка работает до 5 октября 2025 года.

