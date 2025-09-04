БФУ имени Канта приглашает понаблюдать в телескоп за лунным затмением

Участники Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта приглашают всех желающих принять участие в наблюдениях интересного небесного явления — лунного затмения (0+). Об этом сообщает телеграм-канал вуза.

«Наблюдения пройдут с 19:30 до 21:30 местного времени в ближайшее воскресенье, 7 сентября, на территории главного корпуса БФУ по адресу: г. Калининград, ул. Невского, д. 14, на открытой площадке между корпусами университета. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется», — говорится в анонсе.

Напомним, ранее Роскосмос сообщил, что в первую неделю сентября невооруженным глазом можно будет наблюдать метеорный поток Ауригиды и полное лунное затмение.