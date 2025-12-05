«Декабрь чудес»: нацпарк «Куршская коса» объявил новогоднюю акцию

Накануне Нового года национальный парк «Куршская коса» проведет для посетителей визит-центра акцию «Декабрь чудес» (6+). Гостям предлагают освоить искусство изготовления ёлочных украшений, создать своими руками новогодние аксессуары, побывать на бесплатных экскурсиях и разгадать загадку древней природы, скрытую в ландшафтах Куршской косы. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Бесплатные экскурсии по визит-центру проведут 6, 14 и 27 декабря. 7 и 14 декабря в нацпарке запланирован мастер-класс «Новогодняя игрушка», а 13 и 21 декабря — «Карнавальная маска». Интерактивная площадка «Животный мир Куршской косы» будет работать 13 декабря. Кроме того, гостям предлагается посетить площадку «Лишайники: двойная жизнь и древние тайны природы» 18 и 29 декабря. Проведение викторины «Из жизни Куршской косы» запланировано на 27 декабря.

Фото: пресс-служба нацпарка

Для участия необходимо приехать в нужный день и в нужное время. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.