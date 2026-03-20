В Калининграде анонсировали открытую лекцию о стрессе и методах работы с ним

В четверг, 26 марта, в Калининграде пройдет открытая лекция «Стресс как фактор современной личности» (16+) при участии Российского общества «Знание». Лектор — Инна Сергеевна Карась, доцент БФУ им. И. Канта, кандидат психологических наук. Об этом сообщает Культурно-просветительский центр вуза.

«Стресс давно стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Но всегда ли он вреден? И можно ли превратить его из разрушительной силы в стимул для развития? На лекции разберём: что такое стресс с точки зрения психологии и физиологии: механизмы и стадии; ключевые факторы стресса в XXI веке: от информационной перегрузки до социальных ожиданий; его влияние на личность: когнитивные, эмоциональные и поведенческие последствия; и конечно поговорим о методах работы с ним», — отмечается в анонсе.

Лекция состоится 26 марта в 17 часов по адресу: ул. Зоологическая, 2, каб. 210, Арт-библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта.