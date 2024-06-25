Футбольный клуб «Балтика» заявил об уходе Сослана Джанаева и Александра Жирова

По истечении срока действия трудовых договоров «Балтику» покидают Сослан Джанаев и Александр Жиров, сообщает телеграм-канал футбольного клуба.



Жиров пополнил ряды бело-синих в июне 2023-го, за это время защитник провел 28 матчей. Вратарь Сослан Джанаев перешёл в клуб в августе 2023-го, принял участие в четырёх матчах, один из которых, как отмечает клуб, «был сыгран „на ноль“».

Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин.

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».