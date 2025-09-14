Экс-капитан «Балтики» вошёл в тренерский штаб клубной академии калининградцев

Клубную академию «Балтики» пополнил экс-капитан калининградского футбольного клуба Ян Казаев. Как сообщает пресс-служба «Балтики», Казаев будет тренером-преподавателем у воспитанников 2010 и 2013 года рождения.

«Ян Игоревич является воспитанником петербургского футбола. За многолетнюю игровую карьеру защищал цвета 9 клубов: „Балтики“, „Химок“, „Карелии“, „Тосно“, „Томи“, „Челябинска“, „Сочи“, „Динамо-СПб“ и „Таганрога“. Именно за калининградскую команду полузащитник провёл больше всего матчей — 125», — отмечают в пресс-службе.

Напомним, что договор с бывшим капитаном был расторгнут в начале февраля 2024 года по соглашению сторон.

Игрок переехал в Калининград в сентябре 2019 года. Он 21 раз выводил команду на поле с капитанской повязкой. На счету Казаева 21 забитый мяч и три результативные передачи.

