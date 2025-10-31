В зоопарке показали «когнитивное обогащение» лемуров при «добыче» винограда (видео)

В день лемура, который отмечается в последнюю пятницу октября, Калининградской зоопарк поделился любопытным видео с Сарой и Джулианом. На нём животные пытаются «добыть» виноград из стебля бамбука, используя при этом разные подходы.

«В мире лемуров царит матриархат: самцы подчиняются и уступают самкам, но случаются исключения. На видео кошачьи лемуры Сара и Джулиан получили когнитивное обогащение. Задача такого обогащения — затруднить процесс добывания пищи и сподвигнуть лемуров пользоваться своими серыми клеточками, чтобы найти лучший способ выковырять виноград из стебля бамбука», — пояснили в зоопарке.

Саре задание быстро наскучило и она попыталась воспользоваться своим «привилегированным положением» и отобрать добычу у Джулиана.

«Но ты — не ты, когда забирают твой виноград. Поэтому Джулиан крепкой мужской рукой отодвигает барышню. Матриархат матриархатом, но надо и честь знать», — прокомментировали в зоопарке.

