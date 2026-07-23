Зоопарк: белый какаду Сахарок впервые отметил день рождения в новом авиарии

Белому какаду Сахарку исполнилось 11 лет. День рождения именинник впервые отметил в новом авиарии, сообщили в пресс-службе калининградского зоопарка.

«Вообще-то именинник Сахарок по характеру совсем не сахар: бойкий, шумный, активный, чуть что не так, пускает в ход когти и клюв. Поэтому коллеги с ним всегда начеку. Именно Сахарку чаще других попугаев меняют в вольере деревянные декорации, потому что новые домики и присады Сахарок и его клюв стремительно трансформируют в груду щепок», — говорится в сообщении.

Опекуны принесли сахарку четыре пакета угощений, так что киперы всё утро готовили «праздничный стол».

«Из еды Сахарок больше всего уважает бананы и грецкие орехи, с них сегодня и начался деньрожденный пир», — добавили в зоопарке.

О том, что попугаев переселили из служебных помещений старого птичника в новый авиарий, в учреждении сообщили 19 июля, сравнив это событие с переездом из аварийной коммуналки в просторную новостройку.