«Балтику» покинул игрок-открытие прошлого сезона Премьер-лиги

Игрок-открытие прошлого сезона российской Премьер-лиги Данила Козлов перешёл из «Балтики» в «Краснодар». Об этом сообщает телеграм-канал футбольного клуба в четверг, 27 июня.

Козлов стал игроком бело-синих в январе 2024 года, переехав в Калининград из санкт-петербургского «Зенита». Согласно порталу Transfermarkt, спортсмен провёл за балтийцев 15 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. «Козлов справедливо стал одним из главных открытий прошедшего сезона. Мы благодарим Данилу за яркие эмоции и желаем удачи в дальнейшей карьере», — попрощался клуб с футболистом. Телеграм-канал «Краснодара» сообщил, что Козлов подписал контракт с «быками» до 2029 года.

Из «Балтики» накануне ушли защитник Александр Жиров и вратарь Сослан Джанаев. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин.