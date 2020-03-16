Главное о коронавирусе в понедельник

Россия полностью закрывает въезд для иностранцев в 18 марта по 1 мая. Евросоюз также планирует ввести полный запрет на поездки на свою территорию. Закрыли границы Польша и Литва. В Литве до 19 марта ещё будет действовать транзитный коридор для тех, кто возвращается домой. Запреты не касаются грузоперевозок. Чиновники обещают поддержку турбизнесу, оказавшемуся в «режиме неопределённости» после закрытия границ.

Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. В Калининградской области за последние сутки нет новых случаев. В Литве на данный момент зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом, в Польше — 150.

В России решили создать антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки отраслей экономики и граждан на фоне ситуации с коронавирусом. В правительстве обсуждают возможность введения «налоговых каникул» для туристической и авиационной отраслей, а также квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса. Кроме того, рассматривают введение нулевой ввозной пошлины на лекарства. Ритейлеры обратились к владельцам торговых центров с просьбой о снижении арендной платы в торговых центрах и не исключают временного закрытия магазинов известных брендов.

В Калининграде на дистанционное обучение перешли БФУ, КГТУ и БГАРФ. Планируется, что к среде все студенты региона перестанут посещать вузы. В школах и детских садах введено свободное посещение. Часть школ приняли решение о переходе на дистанционное обучение. Всего в регионе к обеду понедельника на дистанционное обучение перешли 148 учебных учреждений.