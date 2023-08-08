МВД: в РФ активизировались телефонные мошенники, склоняющие жертв к диверсиям

В России появился новый вид телефонного мошенничества, он связан с попытками вовлечь жертв в совершение диверсий и террористических актов. Об этом сообщает МВД России в своем телеграм-канале со ссылкой на жалобы, поступающие из регионов страны.



Как отмечают в полиции, разговор может начаться стандартно с сообщения о подозрительных переводах с банковского счета жертвы, однако в итоге звонящий так или иначе выводит ее на необходимость «совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры». Жертве могут угрожать «неприятностями или даже убийством родных и близких» или предлагать деньги.

Мошенники стали «массово использовать этот прием лишь в течение последней недели», указывают в МВД России. Жертвы — в основном люди пожилого возраста.

В полиции напоминают, что за диверсию или теракт может грозить до 20 лет лишения свободы.