ФАС после встречи с «Аэрофлотом» решила уточнить правила определения цены на билеты

ФАС намерена проанализировать тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание, а также стоимость топлива для авиакомпаний. Решение принято по итогам встречи руководителей ФАС и «Аэрофлота», в ходе которой обсуждалась тема ценообразования, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение антимонопольщиков.

Во время встречи стороны пришли «к единому мнению, что с учетом изменившейся рыночной среды механизмы реализации динамического ценообразования отечественных авиакомпаний и коммерческая политика требуют уточнения». «ФАС России, со своей стороны, проанализирует тарифы на аэропортовое и наземное обслуживание и стоимость реализации авиакомпаниям авиакеросина. По мнению ведомства, это позволит снизить нагрузку на затраты авиакомпаний», — сообщила служба.

В марте 2024 года ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

В апреле ФАС запросила пояснения о применяемом ценообразовании сразу у шести авиакомпаний: «Аэрофлота», «Победы», «Уральских авиалиний», NordWind, Smartavia и «ЮТэйр».