Пенсионерка требует с жителя Светлогорска деньги, переведенные ею мошенникам

Все новости по теме: Криминал

85-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском к жителю Светлогорска о взыскании неосновательного обогащения. Речь идет о сумме в 350 тысяч рублей, переведенных пожилой женщиной на счет мошенников, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Пенсионерка сообщила, что в производстве Следственного управления УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга находится уголовное дело, возбуждённое в сентябре 2024 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество): в августе 2024 года в ходе телефонного разговора с мошенниками она перевела на счет неустановленного банка 350 000 рублей. В ходе предварительного следствия было установлено, что банковский счёт, на который пенсионерка перевела деньги, открыт на имя жителя Светлогорска в московском филиале одного из банков.

«Поскольку никаких договорных или иных финансовых отношений между ней и ответчиком не было, денежные средства перечислены на счёт ответчика без каких-либо законных оснований, и в силу ст. 1102 ГК РФ ответчик неосновательно обогатился. Он как владелец банковской карты несёт риск всех негативных последствий по совершённым банковским операциям, в том числе при передаче банковской карты третьему лицу», — говорится в сообщении.

Пенсионерка просит суд взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства и компенсацию морального вреда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на середину сентября. 


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter