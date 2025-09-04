Пенсионерка требует с жителя Светлогорска деньги, переведенные ею мошенникам

85-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском к жителю Светлогорска о взыскании неосновательного обогащения. Речь идет о сумме в 350 тысяч рублей, переведенных пожилой женщиной на счет мошенников, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Пенсионерка сообщила, что в производстве Следственного управления УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга находится уголовное дело, возбуждённое в сентябре 2024 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество): в августе 2024 года в ходе телефонного разговора с мошенниками она перевела на счет неустановленного банка 350 000 рублей. В ходе предварительного следствия было установлено, что банковский счёт, на который пенсионерка перевела деньги, открыт на имя жителя Светлогорска в московском филиале одного из банков.

«Поскольку никаких договорных или иных финансовых отношений между ней и ответчиком не было, денежные средства перечислены на счёт ответчика без каких-либо законных оснований, и в силу ст. 1102 ГК РФ ответчик неосновательно обогатился. Он как владелец банковской карты несёт риск всех негативных последствий по совершённым банковским операциям, в том числе при передаче банковской карты третьему лицу», — говорится в сообщении.

Пенсионерка просит суд взыскать с ответчика сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства и компенсацию морального вреда. Предварительное судебное заседание по делу назначено на середину сентября.