На Янтарном комбинате добыли самый крупный самородок за четыре года (фото)

На Янтарном комбинате госкорпорации Ростех добыли самый крупный самородок за последние четыре года. Как сообщает пресс-служба предприятия, уникальный образец весом более двух килограммов был обнаружен в Приморском карьере комбината.

«Это крупнейшая находка с 2021 года, — заявляет пресс-служба комбината. — После прохождения государственной экспертизы камень будет выставлен на единственный в мире аукцион редкого янтаря. Янтарный гигант был извлечен из недр Приморского карьера 23 октября. Самородок весит 2 килограмма 374 грамма и получил название „Рекордсмен“. Имя связано не только с его большим весом, но и с рекордом по добыче янтаря. В этом году комбинат впервые планирует извлечь 700 тонн солнечного камня».

Найденный образец, как уточняется, имеет форму полукруга и необычно большой скол. Эти особенности позволяют предположить, что «Рекордсмен» когда-то был еще более крупным куском янтаря.

Фото предоставлено Янтарным комбинатом

«Очевидно, что найденный самородок — это часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35 — 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба, — описывает находку специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. — В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях. К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света, происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно, уже имевшая трещины, скорее всего рассыпалась на мелкие кусочки. У „Рекордсмена“ также нетипичный для янтарных самородков скол — он большой и позволяет во всей красе увидеть цвет камня. Самородок внутри ярко желтого цвета с незначительными разводами».

На комбинате напомнили, что предыдущий, сопоставимый с «Рекордсменом» по размеру камень был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 кг и имел название «Голова тигра». Самородок был продан за 1,2 млн рублей на аукционе, проходившем в рамках AmberForum-2022.