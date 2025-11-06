Погода в Калининградской области 6 ноября

Погода в Калининградской области 6 ноября

Днём в четверг, 6 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер южный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +11°C, на востоке области +12°С. На всей территории региона осадки не прогнозируются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно. Температура утром +8°C, днём +13°C, вечером +7°C. Влажность составит до 90%, давление — 763 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления в четверг, 6 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов Цельсия, днём +10...+13 градусов Цельсия. Видимость 4-7 км», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

