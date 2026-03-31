Проект строительства дороги «Калининград — Холмогоровка» прошел госэкспертизу

Изображение взято из проекта приказа
Госэкспертиза одобрила проект строительства автомобильной дороги регионального значения «Калининград — Холмогоровка». Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь идет о строительстве новой дороги по адресу: Калининград, ул. Докука, а также Зеленоградский городской округ, поселок Холмогоровка, ул. Южная. Положительное заключение государственной экспертизы получено 31 марта 2026 года.

Экспертной организацией выступило калининградское ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Застройщиком указано ГКУ Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Проектную документацию подготовило ООО «Проинжиниринг» из Казани.

Как сообщалось ранее, новая дорога должна соединить улицу Докука в районе ТЦ «Кёниг-Молл» с улицей Южной в Холмогоровке. Проект предусматривает строительство двухполосной проезжей части с асфальтобетонным покрытием, тротуара шириной 2,25 метра и велодорожки шириной 3 метра. Расчетная скорость движения составит до 60 км/ч, пропускная способность — до 3600 автомобилей в час в обоих направлениях.

Для реализации проекта власти ранее утвердили планировку территории с межеванием 86 земельных участков общей площадью около 56,8 тыс. кв. м. Новая магистраль протяженностью почти два километра пройдет вдоль гаражного общества параллельно железной дороге и обеспечит транспортную связь развивающейся жилой застройки в районе Холмогоровки с Калининградом.

Напомним, в марте 2025 года облвласти заказали проектные и изыскательские работы для строительства автомобильной дороги «Калининград — Холмогоровка». На работы было выделено 18,8 млн рублей. Финансирование рассчитывалось на 2025 год.

О том, что областные власти планируют построить дорогу, которая соединит улицу Южную в Холмогоровке с улицей Докука в Чкаловске, стало известно в августе 2024 года. Ранее также сообщалось о планах по строительству нового жилого района из 40 пятиэтажных домов около чкаловского аэродрома, между железной дорогой и трассой на Светлогорск. При этом местные жители просили сначала обеспечить микрорайон необходимой инфраструктурой..

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter